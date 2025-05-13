К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро выросло на 20 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 13 мая: евро растет на межбанке
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Открытие 13 мая
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Закрытие 13 мая
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Изменения
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41,45/41,50
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41,55/41,58
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5 /8
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46,07/46,11
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46,27/46,29
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20/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,78 грн. Евро покупают за 45,90 грн., а продают за 46,65 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,41−41,48, евро — 46,35−46,55 грн.
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Источник: Минфин
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