В Британии запустили страховой полис для покрытия ущерба от ошибок ИИ

Британский страховой гигант Lloyd's of London представил новый полис, покрывающий ущерб от сбоев и ошибок систем искусственного интеллекта, в частности генеративных моделей, таких как чатботы. Об этом пишет Financial Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали продукта

Полис разработан стартапом Armilla при поддержке Y Combinator и застрахован страховщиками Lloyd's. Он покрывает судебные издержки и компенсации, если ИИ нанес финансовый ущерб, например, из-за ошибочных советов или недостоверной информации. CEO Armilla Картик Рамакришнан уточнил, что страховка действует только при значительном понижении производительности ИИ по сравнению с заявленными характеристиками.

Контекст и примеры

Решение отвечает на рост инцидентов с ИИ: в 2024 году Air Canada выплатила скидку из-за ошибки чатбота, а Virgin Money извинялся за некорректный ответ из-за интерпретации слова «virgin». Ранее подобные риски покрывались полисами профессиональной ответственности с лимитом до $25 000 при общем покрытии $5 миллионов. Новый продукт расширяет эти пределы.

Страхування житла від наслідків «прильоту»