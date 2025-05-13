Фабрики TSMC в США полностью загружены заказами от Apple и NVIDIA

Тайваньская компания TSMC активно расширяет производство в США и ее новые фабрики уже полностью забронированы технологическими гигантами Apple и NVIDIA. Об этом пишет Предел.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины спроса

Спрос на мощности TSMC в США растет из-за стремления компаний избежать геополитических рисков, связанных с Тайванем, и воспользоваться поддержкой американского правительства. TSMC инвестировала более $100 миллиардов в расширение фабрик, планируя производство по техпроцессу A16 (1,6 нм) и обеспечение 30% мировых поставок 2-нм чипов. Также компания откроет центр R&D и предприятие по передовой упаковке.

Контекст из веб-результатов

Это согласуется с данными веб-результатов: TSMC расширяет глобальное присутствие, чтобы уменьшить геополитические риски (Taipei Times, 2023), а США становятся ключевым рынком для производства передовых чипов (TheStreet Pro, 2024). TSMC уже сотрудничает с Apple и NVIDIA, являющимися основными клиентами (Wikipedia, 2025). Развитие 2-нм технологий (TSMC, 2024) усиливает конкуренцию с теряющей позиции Intel.