Курс валют на 13 мая: евро в банках подешевел на 35 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 35 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро в покупке подорожал на 1 копейку, а в продаже снизился на 15 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,17−41,80 грн. Евро покупают за 45,95 грн, а продают за 46,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 46,35−46,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,45−41,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,07−46,11 грн/евро.

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