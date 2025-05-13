Китай возобновил поставки самолетов Boeing после торгового перемирия

Китай упразднил запрет на поставку самолетов Boeing для местных авиакомпаний после договоренностей с США о снижении тарифов. Об этом пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Контекст решения

В апреле 2025 года Китай запретил авиакомпаниям принимать новые самолеты Boeing из-за высоких тарифов в рамках торговой войны. Однако после 90-дневного перемирия, объявленного в понедельник, Пекин разрешил возобновить поставки. США и Китай договорились снизить тарифы, что ослабило напряжение между странами.

Воздействие на Boeing

Решение Китая стало положительным сигналом для Boeing, ранее сообщал об отказе китайских клиентов принимать новые самолеты. Возобновление поставок может помочь компании стабилизировать продажи на одном из ключевых рынков.