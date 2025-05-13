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13 мая 2025, 10:02 Читати українською

Блокировка границы с Польшей: перевозчики массово отказываются от электронной очереди

Перевозчики массово выписываются из электронной очереди для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост «Ягодин» оформил всего 8 грузовиков. Об этом сообщает Гостаможслужба.

Перевозчики массово выписываются из электронной очереди для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе.
Фото: freepik.com

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Вчера, 12 мая, с 16.00 международный автомобильный пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин» был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков.

Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. За 12 часов ночной смены на таможенном посту «Ягодин» оформили 205 грузовиков на въезд и только 8 — на выезд из Украины.

Электронная очередь, еще вчера насчитывавшая 1 391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей.

В «живую очередь» на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
13 мая 2025, 11:08
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«Вчора, 12 травня, з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску „Дорогуськ-Ягодин“ був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.»

Подякуємо нашим «браттям» шляхтичам за те, що вони вчергове своїми діями зривають поставки продукції в Європу/з Європи, контракти компаній, що збільшує строки поставок продукції, що в свою чергу може впливати на збільшення інфляції, адже якщо поставка продукції була зазначена на сьогодні, а буде доставлена тільки через тиждень-два (умовно), коли продукції вже не вистачає, то ціна буде відповідна, а якщо мова про будь-яку продукцію для заводів — то це спричинятиме застої на виробництвах інших товарів. Ура, браво шляхтичі, браво!))0)
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