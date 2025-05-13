Блокировка границы с Польшей: перевозчики массово отказываются от электронной очереди

Перевозчики массово выписываются из электронной очереди для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост «Ягодин» оформил всего 8 грузовиков. Об этом сообщает Гостаможслужба.

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Вчера, 12 мая, с 16.00 международный автомобильный пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин» был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков.

Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. За 12 часов ночной смены на таможенном посту «Ягодин» оформили 205 грузовиков на въезд и только 8 — на выезд из Украины.

Электронная очередь, еще вчера насчитывавшая 1 391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей.

В «живую очередь» на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.