Перевозчики массово выписываются из электронной очереди для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост «Ягодин» оформил всего 8 грузовиков. Об этом сообщает Гостаможслужба.
Блокировка границы с Польшей: перевозчики массово отказываются от электронной очереди
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Вчера, 12 мая, с 16.00 международный автомобильный пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин» был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков.
Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. За 12 часов ночной смены на таможенном посту «Ягодин» оформили 205 грузовиков на въезд и только 8 — на выезд из Украины.
Электронная очередь, еще вчера насчитывавшая 1 391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей.
В «живую очередь» на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Подякуємо нашим «браттям» шляхтичам за те, що вони вчергове своїми діями зривають поставки продукції в Європу/з Європи, контракти компаній, що збільшує строки поставок продукції, що в свою чергу може впливати на збільшення інфляції, адже якщо поставка продукції була зазначена на сьогодні, а буде доставлена тільки через тиждень-два (умовно), коли продукції вже не вистачає, то ціна буде відповідна, а якщо мова про будь-яку продукцію для заводів — то це спричинятиме застої на виробництвах інших товарів. Ура, браво шляхтичі, браво!))0)