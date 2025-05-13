В апреле 2025 года украинцы приобрели 3,9 тыс. б/у авто, ввезенных из США. Это на 6% больше чем в апреле 2024 года, сообщает Укравтопром.
Украинцы стали чаще покупать авто из США: какие модели были самыми популярными в апреле
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Наибольшая доля из этого количества (42,2%) — электромобили. Бензиновые авто охватили 42,1%, гибридным авто принадлежит — 7,9%, дизельным — 4%, авто с ГБО — 3,8%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,7 года.
Самые популярные модели
В топ-5 подержанных авто из США попали:
- Tesla Model Y — 534 ед.;
- Tesla Model 3 — 471 ед;
- Ford Escape — 271 ед.;
- Nissan Rogue — 205 ед.;
- Jeep Cherokee — 201 ед.
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Источник: Минфин
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