За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 968,130 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 мая: 1 070 российских оккупантов, 2 танка и 100 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 968130 (+1070) человек,
- танков — 10802 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22487 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 27780 (+62) ед,
- РСЗО — 1381 (+0) ед,
- средства ПВО — 1162 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 35778 (+100),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 48256 (+138) ед,
- специальная техника — 3884 (+0).
Источник: Минфин
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