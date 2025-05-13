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13 мая 2025, 12:00 Читати українською

Как технологии меняют маркетинг: обсудим на ROMI 2025 уже в июне

20 июня в Киеве состоится ежегодная конференция ROMI 2025. Это событие объединит сообщество тех, кто интересуется и живет маркетингом. Ведущие специалисты рынка покажут и расскажут, как инвестиции в современный маркетинг становятся ключевым драйвером роста бизнеса. Присоединяйтесь, чтобы работать эффективно и по-новому.

Что в фокусе в этом году

В 2025 году конференция ROMI посвящена решению маркетинговых задач с помощью передовых технологий, данных и искусственного интеллекта.

Мы поговорим о том, что действительно влияет на маркетинговые результаты, и что уже делают лидеры отрасли. Аналитика, автоматизация, сильные команды, инновационные платформы и клиентоориентированные подходы — все эти темы будут в фокусе выступлений спикеров.

Вместе с ведущими экспертами разберем, как работают DMP в крупных компаниях, как внедряются юридические решения для защиты данных, и главное — как все это трансформируется в результат.

Вы услышите реальные кейсы агентств и бизнеса, живую аналитику, проверенные решения и выводы.

Как попасть на ROMI

Конференция открыта для всех, кто работает в маркетинговых командах или развивает собственный бизнес.

Если вы digital-маркетолог, бренд-менеджер, маркетинговый консультант, владелец агентства, узкий специалист, рекламодатель или предприниматель — это событие для вас.

Покупайте билеты для себя и коллег и станьте частью сильного сообщества, которое смело тестирует новейшие инструменты и выводит украинский маркетинг на новый уровень.

🔗 КУПИТЬ БИЛЕТ

Только до 31 мая действует специальная цена EARLY BIRDS. Успейте забронировать место по выгодной стоимости!

Ключевые темы конференции

Среди спикеров — 35+ экспертов в области digital-маркетинга, AI и GMP в бизнесе и e-commerce. Вы узнаете, как повысить эффективность рекламных кампаний и получить измеримые результаты уже сейчас. В частности, будут кейсы от Ajax, Uklon, Новой почты, Fozzy Group и других.

Обсудим такие темы:

  • Использование данных в маркетинге: DMP, юридические аспекты и построение доверия аудитории

  • Автоматизация маркетинговых процессов с помощью искусственного интеллекта

  • Создание data-driven маркетинга: инфраструктура, сбор, обработка, моделирование и аналитика

  • Практическое применение digital-инструментов: GMP, DV360, внутренняя аналитика

  • Оптимизация маркетинга на основе технологий и кейсов украинского рынка

  • Масштабирование результатов с помощью AI — от креатива до отчётности

  • Эффективное внедрение новых платформ и технологий в маркетинговую стратегию

  • Как строить маркетинговые команды в условиях нестабильности

📆 Когда: 20 июня, начало в 9:00
📍Где: Киев, офлайн или онлайн

Точный адрес участники получат по email накануне события. На локации будет укрытие.

Помимо 9-часовой программы выступлений, дискуссий и нетворкинга, в стоимость билета входит ланч, фуршет с бокалом вина, участие в розыгрыше призов от спонсоров и запись конференции.

Организаторы события — digital-рекламное агентство newage. и «Минфин».

Источник: Минфин
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