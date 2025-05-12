UniCredit зафиксировал рекордную квартальную прибыль в $3,1 млрд

Итальянский банк UniCredit получил рекордную квартальную чистую прибыль в 2,77 миллиарда евро ($3,1 миллиарда) за I квартал 2025 года, превысив прогнозы аналитиков (2,38 миллиарда евро). Об этом пишет Bloomberg.

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Финансовые результаты

Банк повысил годовой прогноз прибыли до более чем 9,3 миллиарда евро, а выручки — до 23,5 миллиарда евро, планируя увеличить выплаты акционерам. Российское подразделение принесло 256 миллионов евро прибыли (+20% к прошлому году) и 366 миллионов евро выручки (+2,6%), по данным Frank Media.

Влияние на рынок

Акции UniCredit выросли на 3,8% в Милане, достигнув 14-летнего максимума, а капитализация банка составила 87 миллиардов евро. Это укрепляет позиции гендиректора Андреа Орселя, который рассматривает новые приобретения, в частности, Commerzbank и Banco BPM, хотя эти инициативы сопротивляются Германии и Италии. Орсель начал переговоры с итальянскими властями по соглашению с Banco BPM.