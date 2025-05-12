AstraZeneca уступила статус самой дорогой компании Британии из-за Трампа

AstraZeneca Plc лишилась первенства среди публичных компаний Великобритании после падения акций на 5,8% в понедельник. Об этом пишет Bloomberg.

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Причина падения

Заявления Дональда Трампа о снижении цен на лекарства и возможных тарифах на импорт фармпродукции привели к снижению капитализации AstraZeneca до 154 миллиарда фунтов ($203 миллиарда). Это позволило HSBC Holdings Plc с капитализацией 156 млрд фунтов обойти фармгиганта.

Позиция HSBC

HSBC, напротив, ожидает, что новые правила США мало повлияют на ее бизнес. Компания объявила о выкупе акций, несмотря на геополитическую нестабильность, которая оказывает давление на глобальные рынки.