К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро упало на 51 копейку в покупке и на 48 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 мая: евро упало на 50 копеек на межбанке
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Открытие 12 мая
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Закрытие 12 мая
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Изменения
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41,53/41,56
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41,45/41,50
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8 /6
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46,60/46,61
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46,09/46,13
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51/48
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 46,30 грн., а продают за 47,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,48, евро — 46,34−46,75 грн.
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Источник: Минфин
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