Венчурные инвестиции достигли $126,3 млрд благодаря ИИ, но количество сделок на минимуме

Отчет KPMG Venture Pulse показывает, что в I квартале 2025 года глобальные венчурные инвестиции достигли $126,3 миллиарда, что является рекордом за 11 кварталов, благодаря ИИ, в том числе $40 миллиардов для OpenAI. Однако количество сделок упало до 7551 — самый низкий показатель за годы. Об этом сообщает пресс-служба KPMG.

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США: концентрация на ИИ

США привлекли $91,5 миллиарда (72% объема), больше всего с 2021 года, с фокусом на generative AI: OpenAI ($40 миллиардов), Anthropic ($4,5 миллиарда), Infinite Reality ($3 миллиарда). Количество сделок сократилось до 3003 г., что свидетельствует о концентрации капитала в лидерах.

Европа: стабильность и осторожность

Европейские стартапы получили $18 миллиардов при 1883 сделках — менее девяти лет. Самые большие раунды:Binance ($2 миллиарда), Reneo ($624 миллиона), Isomorphic Labs ($600 миллионов). В Великобритании спад (самая большая сделка — Verdiva Bio, $410 миллионов), в Германии осторожность из-за выборов, но Reneo привлекла $624 миллиона. Ирландия показала рекорд благодаря Tines ($125 миллионов). В Северной Европе спад, но healthtech и cleantech популярны: Neko Health ($260 миллионов), Elvy ($153 миллиона).

Азия: самый плохой результат

Инвестиции в Азии упали до $12,9 миллиарда, самый плохой показатель за 10 лет. Исключение — Сингапур с $1,2 миллиарда (DayOne). Сделки: Neolix Technologies ($138 миллионов), Harrison.ai ($111 миллионов), InSilico Medicine ($100 миллионов).

Украина: возможности в кризисе

В Украине венчурное финансирование ограничено из-за войны, но стартапы имеют потенциал в обороне, кибербезопасности, медицине и логистике. Илья Сегеда из KPMG в Украине подчеркнул: «Для этого нужна стратегия развития ИИ, активное участие государства и поддержка международных партнеров».