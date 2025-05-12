Всемирный банк добавит $84 миллиона на «єВідновлення» для ремонта жилья в Украине

Всемирный банк одобрил дополнительные $84 миллиона для программы «єВідновлення» в рамках проекта HOPE, направленного на выплаты за ремонты жилья украинцев. Об этом пишет премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Масштаб программы

Шмыгаль отметил, что до конца года 98 тысяч семей получат компенсации. За два года программой воспользовались 100 тысяч семей, на что государство потратило 25 миллиардов гривен. Денежные средства шли на ремонт поврежденного жилья, жилищные сертификаты для покупки нового дома и выплаты на строительство частных домов.

Дополнительное финансирование

Недавно правительство выделило еще 665 миллионов гривен на «єВідновлення», что позволит отремонтировать более 7300 жилых помещений. «Эти средства помогут украинцам восстановить свои дома», — добавил Шмыгаль.