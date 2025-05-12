Заявление Трампа повлекло за собой падение акций индийских фармкомпаний

Обещание Дональда Трампа снизить цены на рецептурное лекарство в США на 30−80% привело к падению акций индийских фармацевтических компаний. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Влияние на рынок

После заявления Трампа индекс Nifty 50 вырос на 2,5%, но фармацевтический сектор пострадал: Sun Pharma потеряла 4,6%, Biocon — почти 3%, Divi's Laboratories и Lupin — по 2%, Zydus Life и Cipla — по 0,7%. Индекс .NIPHARM снизился на 1,6%.

Значение рынка США

США является ключевым рынком для Индии, на который приходится треть фармацевтического экспорта. В предыдущем финансовом году этот экспорт вырос на 16%, достигнув $9 миллиардов.