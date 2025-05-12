Акции Xiaomi упали на 5,7% из-за скандала с электрокаром

В понедельник акции Xiaomi снизились на 5,7% в Гонконге после жалоб на обманчивую рекламу электромобиля SU7 Ultra, в том числе по карбоновому капоту. Об этом пишет Bloomberg.

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Суть конфликта

Xiaomi предлагала карбоновый капот с «двойными воздуховодами» за 42 000 юаней ($5800), который, по словам CEO Лея Цзюня, должен был функционально вентилировать колеса. Однако владельцы обнаружили, что воздуховоды — это лишь декоративные отверстия с пластиковыми вставками, а конструкция идентична стандартному капоту. Более 300 клиентов объединились в группу защиты прав, требуя полного возмещения.

Реакция Xiaomi

Компания извинилась за «нечеткую коммуникацию», объяснив, что капот имитирует гоночную версию SU7 из Нюрбургринга и предложила замену на стандартный капот или 20 000 бонусных баллов. Однако клиенты остались недовольны.

Репутационные проблемы

Это второй удар по репутации Xiaomi после аварии SU7 в марте, где погибли три человека, что усилило внимание к безопасности. Лей Цзюнь назвал последний месяц «самым тяжелым» в истории компании.