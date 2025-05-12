ЕС направит 900 млн евро на вооружение для Украины от доходов от российских активов

Европейский Союз выделит дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, используя сверхдоходы от замороженных российских активов.

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Заявление представителя ЕС

Заместитель генсекретаря Внешней службы Е С Чарльз Фрис на Втором форуме оборонной промышленности Украина-ЕС в Брюсселе заявил: «В течение следующих двух недель мы также потратим дополнительные 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, и все это будет профинансировано за счет сверхприбылей от замороженных российских активов».

Общая поддержка

Фрис напомнил, что недавно ЕС выделил 1 миллиард евро на украинскую оборонную промышленность, в частности на технологии, например производство дронов и ракет. В целом ЕС предоставил 3,3 миллиарда евро в поддержку Украины и ее оборонного сектора.