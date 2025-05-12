Европейский Союз выделит дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, используя сверхдоходы от замороженных российских активов.
ЕС направит 900 млн евро на вооружение для Украины от доходов от российских активов
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Заявление представителя ЕС
Заместитель генсекретаря Внешней службы
Общая поддержка
Фрис напомнил, что недавно ЕС выделил 1 миллиард евро на украинскую оборонную промышленность, в частности на технологии, например производство дронов и ракет. В целом ЕС предоставил 3,3 миллиарда евро в поддержку Украины и ее оборонного сектора.
Источник: Минфин
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