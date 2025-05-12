Microsoft и OpenAI пересматривают партнерство на фоне «жестких переговоров»

Компании Microsoft и OpenAI ведут сложные переговоры по изменению условий своего многомиллиардного сотрудничества. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на Financial Times.

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Суть переговоров

OpenAI, получившая от Microsoft $13 миллиардов инвестиций, планирует реструктуризацию и переход к статусу публичной корпорации, что может привести к IPO. Основной вопрос — доля Microsoft в новой структуре OpenAI. Microsoft готова уменьшить свою долю в обмен на доступ к технологиям OpenAI после 2030 года, что важно для интеграции в продукты, такие как Copilot.

Вызовы и конкуренция

Переговоры усложнены ростом конкуренции: OpenAI развивает корпоративный бизнес и проект Stargate. Хотя условия соглашения еще не утверждены, его результат может оказать значительное влияние на дальнейшее сотрудничество между компаниями.