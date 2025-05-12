Курс валют на 12 мая: доллар и евро растут в банках

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 4 копейки в продаже. Евро прибавило в покупке и продаже 3 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку. Евро добавило 3 копейки в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 46,48 грн., а продают за 47,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 46,97−47,17 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,53−41,56 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,60−46,61 грн/евро.

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