Торговые переговоры США и Китая подняли мировые рынки

Переговоры между США и Китаем в Женеве принесли значительный прогресс, что может ослабить торговую войну между странами, вызвав рост фондовых рынков и укрепление доллара. Об этом пишет Financial Times.

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Ход переговоров

Министр финансов США Скотт Бессент назвал переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифеном продуктивными, а торговый представитель Джеймисон Грир отметил быстрое достижение согласия из-за меньших разногласий. Хе Лифэн, по данным Xinhua, охарактеризовал диалог как «откровенный и конструктивный», подчеркнув «важный консенсус». Трамп в Truth Social заявил о «большом прогрессе» в «дружественной, но конструктивной манере». Стороны договорились о постоянном механизме консультаций.

Реакция рынков

Мировые рынки отреагировали ростом: фьючерсы S&P 500 и Nasdaq выросли на 1,5% и 1,9%, Hang Seng в Гонконге — на 0,9%, CSI 300 в Китае — на 0,6%. Юань укрепился на 0,2% (до 7,22 за доллар), доллар США — на 0,3% в корзину валют. Золото подешевело на 1,5%, швейцарский франк и иена ослабли на 0,4%. Доходность 10-летних облигаций США выросла на 0,03 пункта — до 4,41%.