Представляем InvestMarket на «Минфине» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций

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Это новый каталог инвестиционных возможностей, где каждый может найти проект для вложения средств или разместить собственное предложение и найти инвестора. Здесь только прозрачные условия, подробная информация и отзывы о компаниях и есть возможность заказать индивидуальную консультацию.

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InvestMarket — это сервис, который экономит время и помогает принимать решения об инвестициях сознательно и самостоятельно.

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