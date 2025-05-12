Готовый бизнес, популярные франшизы, объекты недвижимости, акции, земельные участки, обучение — теперь все инвестиционные предложения собраны в одном месте, на InvestMarket от «Минфина».
Представляем InvestMarket на «Минфине» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций
Что это и для кого?
Это новый каталог инвестиционных возможностей, где каждый может найти проект для вложения средств или разместить собственное предложение и найти инвестора. Здесь только прозрачные условия, подробная информация и отзывы о компаниях и есть возможность заказать индивидуальную консультацию.
Как использовать InvestMarket?
📍 просматривайте список актуальных инвестпредложений;
📍 удобно и быстро сравнивайте подобные предложения;
📍 изучайте все детали: порог входа, потенциальный доход, порядок действий для инвестора, срок инвестиции;
📍 просматривайте информацию о компании, предоставляющей предложение;
📍 свяжитесь с выбранной компанией напрямую, без посредников.
InvestMarket — это сервис, который экономит время и помогает принимать решения об инвестициях сознательно и самостоятельно.
Просмотрите доступные предложения и сделайте первый шаг к умножению своих сбережений.
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