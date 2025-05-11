Google выплатит Техасу $1,375 млрд за нарушение конфиденциальности

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Суть соглашения

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что соглашение закрывает два иска, которые касались трех продуктов Google, нарушающих законы штата о защите прав потребителей. «В Техасе большие технологии не стоят над законом. — подчеркнул Пакстон. Детали соглашения остались нераскрытыми.

Обвинения против Google

В 2022 году Пакстон обвинил Google в сборе биометрических данных техасцев без согласия, отслеживании их места, несмотря на отключенную функцию и введение в заблуждение относительно режима инкогнито, но согласился на выплату.