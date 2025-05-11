Валютные интервенции НБУ: за неделю регулятор продал $624 млн

Национальный Банк Украины продолжает свою политику поддержки гривны. За прошедшую неделю 5−9 мая регулятор продал $624 млн валюты в эквиваленте, тогда как покупка составляла лишь $0,80 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Если сравнивать с предыдущим периодом, то НБУ несущественно снизил продажу валюты. С 28 апреля по 2 мая регулятор продал $742 млн и вообще не покупал валюту.

В целом с начала года НБУ продал на рынке более $12 млрд валюты в эквиваленте, а покупка валюты составила $35 млн.

Курс доллара в паре с гривной в 2025 году упал почти на 50 копеек с 42 до 41,51 грн.