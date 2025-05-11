Украина вводит Европейскую профессиональную карту для облегчения работы в ЕС

Кабмин утвердил план подготовки к внедрению Европейской профессиональной карты, который будет способствовать доступу украинских специалистов к рынку труда стран Евросоюза. Об этом пишет Министерство экономики.

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Цель инициативы

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отметила: «Мы сделали очередной шаг на пути к евроинтеграции и приступаем к работе над приведением украинского законодательства в соответствие с нормами Евросоюза о взаимном признании квалификаций. Введение Европейской профессиональной карты упростит процесс признания профессиональных квалификаций, облегчит мобильность украинских работников и облегчит мобильность украинских работников». Это поможет украинским специалистам работать в ЕС.

Что такое Европейская профессиональная карта

Это электронный сертификат, подтверждающий соответствие специалиста требованиям для работы в странах ЕС временно или постоянно, а также свидетельствует о признании квалификации для проживания в государстве-члене. В ЕС регулируются многие профессии, в том числе врачи, медсестры, стоматологи, акушеры, фармацевты, ветеринары, архитекторы, хотя требования различаются в зависимости от страны.

Ожидаемые преимущества

Введение карты и системы признания квалификаций создаст единые механизмы, которые облегчат украинским специалистам доступ к европейскому рынку труда и усилят экономическую интеграцию с ЕС.