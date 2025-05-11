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11 мая 2025, 11:12 Читати українською

Украина вводит Европейскую профессиональную карту для облегчения работы в ЕС

Кабмин утвердил план подготовки к внедрению Европейской профессиональной карты, который будет способствовать доступу украинских специалистов к рынку труда стран Евросоюза. Об этом пишет Министерство экономики.

Кабмин утвердил план подготовки к внедрению Европейской профессиональной карты, который будет способствовать доступу украинских специалистов к рынку труда стран Евросоюза.

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Цель инициативы

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отметила: «Мы сделали очередной шаг на пути к евроинтеграции и приступаем к работе над приведением украинского законодательства в соответствие с нормами Евросоюза о взаимном признании квалификаций. Введение Европейской профессиональной карты упростит процесс признания профессиональных квалификаций, облегчит мобильность украинских работников и облегчит мобильность украинских работников». Это поможет украинским специалистам работать в ЕС.

Что такое Европейская профессиональная карта

Это электронный сертификат, подтверждающий соответствие специалиста требованиям для работы в странах ЕС временно или постоянно, а также свидетельствует о признании квалификации для проживания в государстве-члене. В ЕС регулируются многие профессии, в том числе врачи, медсестры, стоматологи, акушеры, фармацевты, ветеринары, архитекторы, хотя требования различаются в зависимости от страны.

Ожидаемые преимущества

Введение карты и системы признания квалификаций создаст единые механизмы, которые облегчат украинским специалистам доступ к европейскому рынку труда и усилят экономическую интеграцию с ЕС.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
KValera
KValera
11 мая 2025, 11:25
#
«Запровадження карти та системи визнання кваліфікацій створить єдині механізми, що полегшать українським фахівцям доступ до європейського ринку праці та посилять економічну інтеграцію з ЄС.»

Так коли ж українські фахівці зможуть виїхати закордон?
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0
Smehue4ki
Smehue4ki
11 мая 2025, 12:04
#
Вони вже там
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0
Strain
Strain
11 мая 2025, 12:25
#
Никогда. Как только откроют границы тут не будет половины молодого населения. Потому что все понимают, что Украина была есть и будет сама по себе в любых будущих войнах как сейчас.
Все понимают, что никто тут не уважает Конституцию, а людей похищают в бусы прямо на улицах под пристальным присмотром полиции. А гарант конституции упорно всё это игнорирует.
Страна в которой не уважают Конституцию и вытирают ней ноги — обречена.
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0
Rubi0
Rubi0
11 мая 2025, 12:37
#
Так у нас вроде ж и так с конца 2000х дипломы по болонской системе выдают, все эти бакалавры магистры, только их почему-то не признают в ЕС.
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