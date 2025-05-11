Apple заработала более $10 миллиардов на комиссиях App Store в США в 2024 году

Компания Apple получила от американского App Store более $10 миллиардов дохода от комиссий в 2024 году, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года ($4,76 миллиарда), по данным Appfigures. Об этом пишет TechCrunch.

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Финансовые показатели

Разработчики в США сгенерировали $33,68 млрд валового дохода через платежную систему Apple, из которых после уплаты комиссий получили $23,57 млрд. В общей сложности в мире App Store принес Apple $27,39 миллиарда комиссий при обороте $91,3 миллиона.

Судебные ограничения

Недавнее судебное решение запретило Apple взимать 27% комиссию за транзакции вне App Store. Ранее компания пыталась выполнять судебные предписания, но продолжала ограничивать разработчиков и взимать плату за внешние покупки, что вызвало дополнительное внимание к ее политике.