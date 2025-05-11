США должны до августа поднять потолок госдолга, чтобы избежать дефолта

Министр финансов США Скотт Бессент 9 мая призвал Конгресс к середине июля повысить или приостановить лимит государственного долга, чтобы избежать экономического кризиса из-за его истощения в августе 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Сроки и риски

Бессент отметил: «Существует значительная неопределенность по точной дате. Однако после получения квитанций за апрельскую налоговую отчетную кампанию существует обоснованная вероятность того, что наличные средства федерального правительства и чрезвычайные меры будут исчерпаны в августе, когда Конгресс планирует быть на перемене». По его словам, если не поднять лимит, это повлечет за собой «хаос в нашей финансовой системе и ухудшит безопасность Америки и ее глобальную лидерскую позицию». Он призвал действовать, чтобы сохранить кредитоспособность США.

Ситуация с долгом

Госдолг США достиг потолка в $31,4 триллиона еще в январе 2023 года, а к концу 2024 года вырос до $36 триллионов после временной приостановки ограничения. Минфин использует бухгалтерские маневры, чтобы выполнять обязательства, но эти меры могут иссякнуть в августе, хотя эксперты Уолл-стрит прогнозировали период с августа по октябрь.

Политические вызовы

Республиканцы контролируют Конгресс, но внутренние разногласия по налогам и социальным программам, а также предложение Трампа повысить налоги для богатых, затрудняют принятие решения о лимите долга.