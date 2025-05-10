НБУ ослабил валютные ограничения для поддержки экономики

Национальный банк Украины ввел ряд изменений в валютных ограничениях, направленных на стимулирование притока капитала в экономику страны. Об этом пишет пресс-служба НБУ .

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Новые возможности для бизнеса

Украинские компании получили право осуществлять некоторые валютные операции сверх установленных лимитов в пределах инвестиционного лимита, который зависит от привлеченных с 12 мая 2025 года иностранных инвестиций в уставный капитал. Также бизнесу разрешили финансировать зарубежные представительства, оплачивать судебные процедуры по невыполнению контрактов нерезидентами, проводить операции на условиях «форвард», увеличивать лимиты расчетов корпоративными картами за рубежом и платить консульские сборы на счета дипломатических учреждений Украины.

Упрощение для военных

Для военнослужащих упростили порядок открытия всех типов счетов, а не только текущих для денежного довольствия.

Новые ограничения

НБУ ввел запрет для банков завершать валютный надзор за импортными операциями, если нерезидент возвращает гривны из лоросчетов банков-нерезидентов. Также установлен ежемесячный лимит в 500 тысяч гривен на расчеты за границей картами в иностранной валюте для оплаты определенных услуг.