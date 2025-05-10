Panasonic планирует уволить 10 000 сотрудников для повышения доходности

Компания Panasonic Holdings из Японии объявила о сокращении 10 000 рабочих мест по всему миру поровну в Японии и за рубежом в рамках новой реструктуризации. Об этом пишет пресс-служба компании, передает ЭП.

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Масштаб сокращений

К концу последнего финансового года в Panasonic работало 228 000 человек. Сокращения коснутся подразделений продаж и бэк-офиса, а расходы на реструктуризацию в 2025 году составят 130 миллиардов иен (896,06 миллиона долларов).

Целые реформы

Компания стремится достичь рентабельности капитала на уровне 10% к марту 2029 года и ежегодной скорректированной операционной прибыли в 600 миллиардов иен до марта 2027 года. Для этого Panasonic закроет убыточные активы, пересмотрит подходы к IT-инвестициям и модернизирует сегмент бытовой электроники.

Перспективы аккумуляторного бизнеса

В подразделении аккумуляторов для электромобилей, сотрудничающем с Tesla и другими автопроизводителями, ожидается рост прибыли до 167 миллиардов иен в текущем финансовом году. В предыдущем году этот сегмент принес 120,2 миллиарда иен, что было ниже прогнозируемых 124 миллиардов.