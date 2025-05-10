Иностранные банки рекордными темпами «сбросили» индийские гособлигации

Иностранные банки продали индийские государственные облигации на 106,3 миллиарда рупий (1,2 миллиарда долларов), что явилось самым большим показателем с 2006 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Объемы продаж и их влияние

Хотя продажи не свидетельствуют об оттоке капитала, ведь многие банки базируются в Индии, иностранные фонды с начала эскалации избавились от долгов на 10 миллиардов рупий (117 миллионов долларов). Нагарадж Кулкарни из Standard Chartered Plc отметил: «Хотя макропоказатели поддерживают индийские облигации, краткосрочные настроения и потоки будут зависеть от развития событий в Индии и Пакистане». В то же время банк рекомендует покупать пятилетние гособлигации.

Ситуация на рынке

Индийские акции и облигации падают второй день. Доходность 10-летних облигаций выросла на 9 базисных пунктов после падения на 30 пунктов в феврале. Рупия стабилизировалась после дневного обвала с 2022 года.