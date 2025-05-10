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10 мая 2025, 10:05 Читати українською

Зарубежные инвестиции Китая выросли на 28% из-за торгового давления США

В первом квартале 2025 г. китайские компании увеличили международные инвестиции на 28% на фоне усиления торговой политики президента США Дональда Трампа против Пекина. Об этом пишет Bloomberg.

В первом квартале 2025 г.

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Объемы и причины роста

По данным Государственного управления валютного контроля Китая, зарубежные активы выросли на 48 миллиардов долларов. Это явилось ответом на новые пошлины США и попытки Вашингтона ограничить торговлю Китая с Европой и странами Юго-Восточной Азии. Американская сторона также планирует меры по сдерживанию китайских инвестиций за рубежом. Поэтому компании Китая активнее выходят на иностранные рынки, чтобы уменьшить риски от санкций и создать рабочие места за пределами страны.

Контроль Пекина и иностранные вложения

Пекин пытается регулировать отток капитала: после продажи гонконгской активов CK Hutchison Holdings Ltd. власти ограничили соглашения, связанные с семьей Ли Кашинга. В то же время, иностранные инвестиции в Китай выросли на 32%, достигнув 14,7 миллиарда долларов. Президент Си Цзиньпин пообещал улучшить доступ международных компаний к китайскому рынку.

Источник: Минфин
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