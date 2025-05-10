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10 мая 2025, 8:55 Читати українською

Немецкий фондовый индекс Dax установил новый рекорд

Немецкий фондовый индекс Dax достиг исторического максимума, став первым крупным европейским индексом, компенсировавшим потери, вызванные тарифными угрозами Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Немецкий фондовый индекс Dax достиг исторического максимума, став первым крупным европейским индексом, компенсировавшим потери, вызванные тарифными угрозами Дональда Трампа.

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Причины роста

Индекс вырос на 0,6% благодаря положительным новостям: США и Великобритания подписали торговое соглашение, а Трамп пообщался по телефону с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Лидеры договорились быстро решать спорные вопросы, а Мерц назвал США «незаменимым другом и партнером».

С начала года Dax вырос на 18%, в том числе благодаря планам правительства Мерца инвестировать в оборону и инфраструктуру. Акции Rheinmetall подскочили на 170%, а Deutsche Bank — на 43%.

Международный контекст

На выходных запланированы переговоры между США и Китаем с участием вице-премьера Хе Лифена, министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира. В то же время Трамп в Truth Social отметил, что 80-процентная пошлина на товары из Китая «кажется правильной», что может затормозить снижение тарифов. В США индекс S&P 500 остался стабильным, потеряв 4% с начала года, в то время как европейские рынки показывают устойчивость.

Финансовые показатели

Доходность 10-летних германских облигаций возросла до 2,56%, хотя и утратила часть предварительного прироста. Рост оборонных расходов и опасения торговой войны между США и Китаем поддерживают положительную динамику европейских рынков.

Источник: Минфин
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