Немецкий фондовый индекс Dax установил новый рекорд

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Причины роста

Индекс вырос на 0,6% благодаря положительным новостям: США и Великобритания подписали торговое соглашение, а Трамп пообщался по телефону с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Лидеры договорились быстро решать спорные вопросы, а Мерц назвал США «незаменимым другом и партнером».

С начала года Dax вырос на 18%, в том числе благодаря планам правительства Мерца инвестировать в оборону и инфраструктуру. Акции Rheinmetall подскочили на 170%, а Deutsche Bank — на 43%.

Международный контекст

На выходных запланированы переговоры между США и Китаем с участием вице-премьера Хе Лифена, министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира. В то же время Трамп в Truth Social отметил, что 80-процентная пошлина на товары из Китая «кажется правильной», что может затормозить снижение тарифов. В США индекс S&P 500 остался стабильным, потеряв 4% с начала года, в то время как европейские рынки показывают устойчивость.

Финансовые показатели

Доходность 10-летних германских облигаций возросла до 2,56%, хотя и утратила часть предварительного прироста. Рост оборонных расходов и опасения торговой войны между США и Китаем поддерживают положительную динамику европейских рынков.