Инвестор Shiba Inu переключил внимание на монету стоимостью 0,003333$ — готовьтесь к росту

Влиятельный инвестор, известный своей поддержкой Shiba Inu , переключил свое внимание на новую монету по цене 0,003333 доллара. Ходят слухи о возможном резком росте стоимости на 12 000%. Этот неожиданный поворот привлек внимание многих и вызвал любопытство: может ли это стать следующим большим прорывом на рынке?

XYZVerse задает новый тренд: может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Она собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало явно бычий настрой по отношению к этой монете: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сущности, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа идет быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже выросла с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,003333 доллара на этапе 12, при этом уже собрано более 70% от 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в 0,1 доллара, эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время присоединиться до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной основы. Чтобы вознаградить свое сообщество с помощью аирдропов и бонусов, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу «Посол», которая дает пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности. Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.

Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто новое — нечто, что имеет развлекательную ценность и вызывает реальное участие.

Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя криптовалютный рынок всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться поближе.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для взлета

Shiba Inu: мем-монета на базе Ethereum, которая наделала шума

Shiba Inu (SHIB), вдохновленная Dogecoin, предлагает больше, чем просто мем. Запущенная в августе 2020 года анонимным создателем, известным как Ryoshi, SHIB работает на блокчейне Ethereum, что делает ее совместимой с обширной экосистемой децентрализованных приложений. Начав с квадриллиона токенов, половина была отправлена соучредителю Ethereum Виталику Бутерину для укрепления доверия в криптосообществе. Бутерин пожертвовал значительную сумму на борьбу с COVID-19 в Индии и сжег 40% запасов, что выдвинуло SHIB в центр внимания.

Основание SHIB на Ethereum позволяет ему делать больше, чем его мем-аналоги. Команда разработала ShibaSwap, децентрализованную биржу, где пользователи могут безопасно торговать токенами. Они также планируют запустить платформу NFT и систему, где держатели SHIB смогут голосовать за решения, добавив монете реальную полезность. На сегодняшнем рынке стоимость SHIB колеблется, как и у многих криптовалют. Его потенциал заключается в активном сообществе и будущих функциях. Однако, будучи мем-монетой, инвестиции в SHIB сопряжены с рисками из-за волатильности. По сравнению с другими монетами, SHIB предлагает уникальные возможности, но при оценке его привлекательности в настоящее время важно следить за рыночными тенденциями.

Заключение

В то время как SHIB и другие токены показали себя многообещающими, XYZVerse (XYZ) появляется как пионерская мем-монета, объединяющая спортивных фанатов и нацеленная на массовый рост и успех, основанный на сообществе.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse