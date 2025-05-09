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9 мая 2025, 19:42 Читати українською

Норвегия выделяет 45 миллионов евро на помощь украинским беженцам

Норвегия выделяет 580 миллионов норвежских крон (49 млн евро) на усилия Агентства ООН по делам беженцев по оказанию помощи беженцам, внутренне перемещенным лицам и другим людям в Украине и Молдове, пострадавшим от войны. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Норвегия выделяет 580 миллионов норвежских крон (49 млн евро) на усилия Агентства ООН по делам беженцев по оказанию помощи беженцам, внутренне перемещенным лицам и другим людям в Украине и Молдове, пострадавшим от войны.
Фото: freepik.com

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Из этой суммы 530 млн норвежских крон (45 млн евро) будут направлены на работу УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев) в Украине, а 50 млн норвежских крон (4,2 млн евро) — в Молдове.

Отмечается, что около 7 миллионов украинцев покинули Украину из-за полномасштабного вторжения рф, еще 3,8 млн граждан являются внутренне перемещенными лицами. 76% беженцев — это женщины и дети.

Согласно гуманитарному обращению Организации Объединенных Наций по Украине, 36% населения Украины будут нуждаться в гуманитарной помощи и защите в 2025 году.

С 2022 года Норвегия выделила более 900 млн норвежских крон (70 млн евро) по инициативе УВКБ ООН в Украине и соседних странах и является одним из крупнейших доноров агентства ООН.

Напомним

«Минфин» писал, что Норвегия выделяет 2,4 миллиарда норвежских крон (около 157 млн долларов) в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ (URTF), созданный Всемирным банком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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