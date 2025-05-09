Как торговать акциями без фундаментального анализа и индикаторов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2025, 17:45 Читати українською

Как торговать акциями без фундаментального анализа и индикаторов

Есть популярное мнение, что торговля на фондовом рынке невозможна без фундаментального анализа и отслеживания новостей. Большинство стратегий основываются на работе с индикаторами, но не существует универсального, который был бы одинаково эффективным, как на трендовом, так и боковом рынке. В итоге, это требует постоянных настроек, а ошибки часто приводят к росту количества убыточных сделок.

Есть популярное мнение, что торговля на фондовом рынке невозможна без фундаментального анализа и отслеживания новостей.

Впрочем, трейдинг — это также о четких правилах и альтернативных методах анализа. Но как сфокусироваться на главном и анализировать рынок без лишнего шума? Рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Руслан Демус.

Стратегия «Торговля без индикаторов» (ТоБИ)

Авторская стратегия «Торговля без индикаторов» (ТоБИ) основывается исключительно на анализе графика цены: никаких индикаторов и работы с новостями. Вместо этого она предусматривает четкие торговые сигналы и правила управления капиталом.

Философия стратегии «ТоБИ» заключается в ее простоте, поскольку сложные подходы не обязательно эффективны.

Подойдет ли вам эта стратегия?

Освоить стратегию «Торговля без индикаторов» может каждый, кому интересно научиться анализировать график цены, в частности:

  • Новички, которые имеют базовые знания и умеют пользоваться инструментами технического анализа.

  • Инвесторы, которые хотят лучше понять рынок и научиться находить цену для покупки и продажи ценных бумаг.

  • Трейдеры, которые находятся в поиске новых стратегий и не хотят быть зависимыми от индикаторов.

  • Торгуете опционами? Торговые сигналы на основные японские свечи могут улучшить вашу результативность.

Преимущества стратегии «ТоБИ»

Стратегия «Торговля без индикаторов» предполагает простые и понятные подходы, что позволяет принимать решения сравнительно быстро, а также, не отвлекаться на «шум» новостей и индикаторов. К основным преимуществам относится универсальность — возможность торговать разными инструментами и на разных таймфреймах.

Для определения ключевых уровней используется анализ коррекций и расширений Фибоначчи, а для поиска торговых сигналов — японские свечи. Стратегия «ТоБИ» предусматривает, также, правила управления капиталом, что позволяет уменьшать риски.

Благодаря своей адаптивности, эта стратегия может стать основой для вашей собственной.

Как научиться торговать по стратегии?

Учебный центр «Биржевой университет» совместно с автором стратегии Русланом Демусом запускают 2-дневный мастер-класс «Торговля без индикаторов» (ТоБИ) который состоится 19 и 21 мая.

Руслан Демус — инвестор и трейдер с 16-летним опытом на фондовом рынке. Он спрогнозировал коррекцию в 2025 году и купил ETF SPY на минимумах 2022 года.

В рамках мастер-класса лектор поделится практическими кейсами и примерами реальных сделок, которые помогут лучше усвоить материал.

Программа состоит из теоретической и практической частей. Основным результатом после обучения является умение пользоваться анализом коррекций и расширений Фибоначчи, находить торговые сигналы на основе японских свечей и применять эти знания на практике.

Мастер-класс проводится в формате онлайн.

Регистрируйьесь на сайте учебного центра «Биржевой университет».

Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами