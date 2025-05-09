Как торговать акциями без фундаментального анализа и индикаторов

Есть популярное мнение, что торговля на фондовом рынке невозможна без фундаментального анализа и отслеживания новостей. Большинство стратегий основываются на работе с индикаторами, но не существует универсального, который был бы одинаково эффективным, как на трендовом, так и боковом рынке. В итоге, это требует постоянных настроек, а ошибки часто приводят к росту количества убыточных сделок.

Впрочем, трейдинг — это также о четких правилах и альтернативных методах анализа. Но как сфокусироваться на главном и анализировать рынок без лишнего шума? Рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Руслан Демус.

Стратегия «Торговля без индикаторов» (ТоБИ)

Авторская стратегия «Торговля без индикаторов» (ТоБИ) основывается исключительно на анализе графика цены: никаких индикаторов и работы с новостями. Вместо этого она предусматривает четкие торговые сигналы и правила управления капиталом.

Философия стратегии «ТоБИ» заключается в ее простоте, поскольку сложные подходы не обязательно эффективны.

Подойдет ли вам эта стратегия?

Освоить стратегию «Торговля без индикаторов» может каждый, кому интересно научиться анализировать график цены, в частности:

Новички , которые имеют базовые знания и умеют пользоваться инструментами технического анализа.

Инвесторы , которые хотят лучше понять рынок и научиться находить цену для покупки и продажи ценных бумаг.

Трейдеры , которые находятся в поиске новых стратегий и не хотят быть зависимыми от индикаторов.

Торгуете опционами? Торговые сигналы на основные японские свечи могут улучшить вашу результативность.

Преимущества стратегии «ТоБИ»

Стратегия «Торговля без индикаторов» предполагает простые и понятные подходы, что позволяет принимать решения сравнительно быстро, а также, не отвлекаться на «шум» новостей и индикаторов. К основным преимуществам относится универсальность — возможность торговать разными инструментами и на разных таймфреймах.

Для определения ключевых уровней используется анализ коррекций и расширений Фибоначчи, а для поиска торговых сигналов — японские свечи. Стратегия «ТоБИ» предусматривает, также, правила управления капиталом, что позволяет уменьшать риски.

Благодаря своей адаптивности, эта стратегия может стать основой для вашей собственной.

Как научиться торговать по стратегии?

Учебный центр «Биржевой университет» совместно с автором стратегии Русланом Демусом запускают 2-дневный мастер-класс «Торговля без индикаторов» (ТоБИ) который состоится 19 и 21 мая.

Руслан Демус — инвестор и трейдер с 16-летним опытом на фондовом рынке. Он спрогнозировал коррекцию в 2025 году и купил ETF SPY на минимумах 2022 года.

В рамках мастер-класса лектор поделится практическими кейсами и примерами реальных сделок, которые помогут лучше усвоить материал.

Программа состоит из теоретической и практической частей. Основным результатом после обучения является умение пользоваться анализом коррекций и расширений Фибоначчи, находить торговые сигналы на основе японских свечей и применять эти знания на практике.

Мастер-класс проводится в формате онлайн.

Регистрируйьесь на сайте учебного центра «Биржевой университет».