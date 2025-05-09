К закрытию межбанка курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 9 мая: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 9 мая
|
Закрытие 9 мая
|
Изменения
|
41,53/41,58
|
41,53/41,56
|
0/2
|
46,69/46,74
|
46,76/46,78
|
7/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 46,50 грн, а продают за 47,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 46,98−47,18 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии