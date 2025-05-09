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9 мая 2025, 18:29 Читати українською

Биткоин-майнеры фиксируют ущерб на сотни миллионов долларов

Компании MARA Holdings и Hut 8, занимающиеся биткоин-майнингом, сообщили о значительных финансовых потерях в первом квартале 2025 года: MARA потеряла $533 миллиона, а Hut 8 — $134,3 миллиона. Об этом пишет Incrypted.

Компании MARA Holdings и Hut 8, занимающиеся биткоин-майнингом, сообщили о значительных финансовых потерях в первом квартале 2025 года: MARA потеряла $533 миллиона, а Hut 8 — $134,3 миллиона.

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Финансовая отчетность MARA

MARA Holdings зафиксировала чистый убыток в $533 миллиона, несмотря на рост доходов на 30% до $214 миллионов. Основной причиной стали нереализованные убытки в $510 миллионов из-за новых правил оценки биткоин-портфеля. Добыча биткоина сократилась на 19% до 2286 BTC из-за уменьшения награды после халвинга в 2024 году.

«Мы растущая компания, но не любой ценой. Наша цель — не гнаться за произвольными цифрами хешрейта», — отметил CEO MARA Фред Тил.

К концу квартала компания владела 47 531 BTC (рост на 174% по сравнению с 2024 годом), имела $196 миллионов наличных денег и активы на $4,1 миллиарда.

Отчетность Hut 8

Hut 8 сообщила об убытках $134,3 миллиона при падении доходов на 58% до $21,8 миллиона. Однако CEO Ашер Дженут назвал это частью осознанной и необходимой фазы инвестирования.

«Мы верим, что результаты этой работы станут все заметнее в следующих кварталах», — подчеркнул он.

Компания увеличила хешрейт на 79%, улучшила эффективность оборудования на 37% и завершила модернизацию ASIC. К концу марта Hut 8 имела 10 264 BTC стоимостью $847,2 миллиона.

Источник: Минфин
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