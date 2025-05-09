В апреле с рынка ушло 13 небанков

В течение апреля количество участников небанковского финансового рынка сократилось с 838 до 825, в то время как количество банков осталось на уровне 60. Об этом пишет пресс-служба Национального банка Украины.

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Изменения в реестрах

За месяц из реестров исключили 13 учреждений: два кредитных союза добровольно, девять финансовых компаний и два ломбарда — принудительно. В то же время в Реестр страховых посредников добавили 20 страховых и перестраховых брокеров. Один ломбард получил лицензию от НБУ, а лицензии семи финансовых компаний, двух ломбардов и двух кредитных союзов были аннулированы по их заявлениям. Принудительно аннулировались лицензии двух финансовых компаний, а одной финансовой компании сузили объем лицензии.

Состав рынка на начало мая

По состоянию на 01 мая 2025 года на рынке действовали 442 финансовые компании (было 451), 106 ломбардов (было 108), 96 кредитных союзов (было 98), 53 страховщика non-life, 10 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 73 коллекторские компании. Количество последних пяти категорий не изменилось.

Платежный рынок и запросы

На платежном рынке работают 15 платежных систем резидентов и 14 международных, а также 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений с правом предоставления платежных услуг, один банк-эмитент электронных денег, один оператор почтовой связи, 50 коммерческих агентов и 31 технологический оператор платежных услуг. Количество во всех этих категориях осталось неизменным. В апреле НБУ получил 511 запросов по регистрационным и лицензионным действиям, в том числе 396 от финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей, 58 от страховщиков, 50 от банков, шесть от кредитных союзов и коллекторских компаний и один от операторов платежных услуг.