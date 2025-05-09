Инфляция в Украине ускорилась до 15,1%

В апреле 2025 года инфляция в Украине составила 0,7% за месяц, а в годовом исчислении ускорилась до 15,1% по сравнению с 14,6% в марте. Об этом пишет Государственная служба статистики.

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Динамика цен

Базовая инфляция в апреле составила 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года достигла 3,9%. На потребительском рынке продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,8%. Больше всего выросли цены на свинину и фрукты — на 7,9%, а также на мясо птицы, сахар, говядину, рыбу, хлеб, сало, макароны, овощи и безалкогольные напитки — на 0,8−3,6%. В то же время яйца, рис и масло подешевели на 0,2−2,5%.

Изменения в других категориях

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,3%, в том числе табачные изделия — на 2,2%. В транспортном секторе цены снизились на 0,3% благодаря удешевлению топлива и смазочных масел на 2,2%, но проезд в автодорожном и железнодорожном транспорте подорожал на 0,9% и 0,8% соответственно.