Бизнес просил у банков 85 млрд грн на энергетику, а получил всего 18 млрд

В период с июня 2024 по апрель 2025 года украинские банки получили 4 269 заявок от бизнеса на кредиты для восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 85 миллиардов гривен, но профинансировали проектов всего на 18 миллиардов гривен. Об этом пишет пресс-служба Национального банка Украины.

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Кредитование бизнеса

Банки одобрили финансирование проектов на значительно меньшую сумму, чем просил бизнес, из-за поэтапности таких кредитов, включающей проектирование и закупку оборудования. Также объем заявок завышен, поскольку бизнес часто подает заявки в несколько банков, а затем выбирает один или отказывается в пользу других источников финансирования.

Поддержка граждан

Для граждан в апреле было выдано 565 кредитов на энергетические нужды на 105 миллионов гривен. Всего с июня 2024 украинцы получили 7 364 таких кредита на общую сумму 1 миллиард гривен.