ЕС выделит почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины

Европейский Союз официально объявил о намерении выделить около 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Это историческое решение, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира», — отметил премьер.

По его словам, 1 миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой «датской модели» — непосредственно у украинских производителей.

Глава правительства подчеркнул, что это не просто усилит способность Украины к защите, но и будет стимулировать экономику и инновации в оборонно-промышленном комплексе.

Еще более 600 млн. евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы, более 200 млн. евро — на усиление украинской ПВО.

«Больше всего благодарим Европейский Союз за это дальновидное решение, лидерство и поддержку. Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму 1 миллиард евро», — заявил Шмыгаль.