Торговый дефицит Украины вырос до $11,5 млрд: импорт преобладает

За первые четыре месяца 2025 года Украина импортировала товаров на $24,8 млрд., а экспортировала лишь на $13,3 млрд., что привело к дефициту в $11,5 млрд. Об этом пишет Государственная таможенная служба.

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Объемы торговли

Общий товарооборот Украины составил $38,1 млрд. Импорт в размере $24,8 млрд значительно превысил экспорт, достигший $13,3 млрд. Дефицит торговли вырос на 35% по сравнению с прошлым годом.

Основные торговые партнеры

Больше всего товаров Украина импортировала из Китая ($5,2 млрд), Польши ($2,3 млрд) и Германии ($2,1 млрд). Основу импорта составили машины, оборудование, химическая продукция и энергетические товары. Экспорт преимущественно направлялся в Польшу ($1,6 млрд), Турцию ($932 млн) и Италию ($843 млн).

Структура экспорта

Наибольшими статьями экспорта стали продовольственные товары ($7,6 млрд), металлы и изделия из них ($1,5 млрд), а также машины, оборудование и транспорт ($1,2 млрд).