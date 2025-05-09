Капитализация Alphabet упала на $120 млрд из-за угрозы ИИ для поискового бизнеса Google

Материнская компания Google, Alphabet Inc., потеряла $120 миллиардов рыночной стоимости за неделю из-за опасений, что искусственный интеллект может ослабить позиции Google в сфере поиска, являющейся основным источником ее доходов. Об этом пишет Bloomberg.

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Причина падения акций

В ходе судебного разбирательства топменеджер Apple Эдди Кью сообщил, что компания планирует интегрировать ИИ-сервисы в браузер Safari. Google ежегодно платит Apple около $20 миллиардов, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на iPhone, но в апреле количество запросов у Safari впервые уменьшилось. Пользователи, возможно, переходят на альтернативы, такие как OpenAI и Anthropic. Акции Alphabet в среду снизились на 7,3%, а за неделю почти на 6%.

Оценка ситуации

Несмотря на заявления Alphabet о том, что общее количество поисковых запросов растет, инвесторы обеспокоены. «Это первый реальный конкурент для Google в области поиска за всю историю. Мы уже видим первые трещины в броне», — отметил Арт Гоган из B. Riley Wealth Management. Аналитики опасаются, что потеря монополии на поиск грозит прибылям компании.

Прогнозы аналитиков

Более 80% экспертов Bloomberg рекомендуют покупать акции Alphabet, прогнозируя их рост на 30%. Однако некоторые аналитики считают, что ожидаемая прибыль в $115 миллиардов на 2025 год может быть завышена из-за конкуренции со стороны ИИ.