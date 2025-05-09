Финляндия предлагает ввести пошлины на весь импорт из россии в ЕС

Финляндия предложила ввести пошлины на весь импорт из россии в Европейский Союз, которые будут действовать параллельно с существующими санкциями. Об этом сообщает Bloomberg.

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Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, «имеет на это полный мандат», — заявила журналистам министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в четверг в кулуарах встречи в Варшаве.

По ее словам, такой шаг не потребует единодушия всех государств-членов.

«Если в будущем некоторые санкции потеряют свою эффективность или что-то другое произойдет, эти пошлины продолжат действовать», — сказал Валтонен после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в столице Польши.

Предложение о введении пошлин появилось в то время, когда Евросоюз столкнулся с потенциальным новым противостоянием с Венгрией по возобновлению тарифов, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время торговые мероприятия, например тарифы, предлагают обходной путь, поскольку для их одобрения необходимо только квалифицированное большинство.

Применение торговых мер, в частности пошлин, позволяет избежать необходимости получать согласие всех членов ЕС. Европейская комиссия обсуждала возможность замены санкций торговыми мерами.

Санкции ЕС должны быть утверждены каждые шесть месяцев при поддержке всех 27 государств-членов. Венгрия не раз угрожала наложить вето на эти меры, как она делала это в прошлом.

Санкции против рф

После начала полномасштабной агрессии, Европейский Союз принял ряд санкционных мер против россии. Среди них были ограничения на поставку технологий, энергетический сектор, финансовые учреждения, а также запрет на деятельность на европейских рынках.

Кроме того, ЕС заблокировал около 200 млрд. евро активов российского Центробанка и наложил персональные санкции на сотни физических и юридических лиц, причастных к войне, включая высокопоставленных чиновников, военных, пропагандистов и компании, поддерживающие военные действия.