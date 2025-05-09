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9 мая 2025, 14:43 Читати українською

Украинские аграрии в этом году получили доступные кредиты более чем на 19 миллиардов

С начала 2025 года, по состоянию на 8 мая, 3251 агрохозяйство привлекло 19,1 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

С начала 2025 года, по состоянию на 8 мая, 3 251 агрохозяйство привлекло 19,1 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».
Фото: НБУ

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С начала года кредиты по этой программе предоставляются сельхозпроизводителям при условии, что они зарегистрировались в Государственном аграрном реестре (ГАР).

Активнее всего программой воспользовались в таких регионах:

  • Киевская область — 2 млрд грн кредитов для 282 агропредприятий.
  • Черниговская область — 1,68 млрд грн для 212.
  • Одесская область — 1,52 млрд грн для 268.
  • Кировоградская область — 1,5 млрд грн для 316.
  • Винницкая область — 1,46 млрд грн для 262.
  • Харьковская область — 1,26 млрд грн для 188.
  • Полтавская область — 1,02 млрд грн для 172.
  • Днепропетровская область — 1 млрд грн для 183.

Всего с начала года 7420 агропредприятий привлекли почти 44,5 млрд грн кредитных ресурсов по разным программам финансирования.

В министерстве напомнили, что в течение 2024 года 13088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд грн банковских кредитов на развитие. А по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 8 750 хозяйств профинансировано на 46,9 млрд грн.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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