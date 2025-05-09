Klarna отходит от ИИ и возвращается к найму работников

Шведская финтех-компания Klarna изменяет подход к использованию искусственного интеллекта, восстанавливая набор работников для службы поддержки клиентов после чрезмерного сокращения персонала. Об этом пишет Finextra.

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Причина пересмотра стратегии

Год назад гендиректор Klarna Себастьян Семятковски заявлял, что ИИ-ассистент заменил 700 работников, а штат сократили с 5000 до 3800 человек, планируя уменьшение до 2000. Однако в интервью Bloomberg он признал ошибку. По его словам, человеческая поддержка — приоритет для будущего компании.

Новые шаги компании

Klarna тестирует модель удаленной работы для поддержки, чтобы объединить гибкость и качество обслуживания. «С точки зрения бренда и компании, я считаю критически важным дать понять клиенту, что он всегда сможет пообщаться с человеком, если захочет», — подчеркнул Семятковски.