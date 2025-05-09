Производитель iPhone будет выпускать электромобили Mitsubishi

Компания Foxconn, производитель iPhone для Apple, объявила о планах производить электромобили для японского автомобильного гиганта Mitsubishi Motors. Об этом сообщает BBC.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно соглашению, будут создаваться на Тайване совместным предприятием Foxconn — компанией Foxtron, которую она основала вместе с местным автопроизводителем Yulon Motor. Foxtron будет отвечать за разработку дизайна и организации производства.

Компании заявляют, что ожидают, что новая модель будет доступна к концу следующего года, что станет первым крупным контрактом Foxconn в быстро растущей и высококонкурентной отрасли электромобилей.

«Foxtron будет предоставлять услуги по проектированию и управлению производством, и ожидается, что новая модель выйдет на рынки Австралии и Новой Зеландии во второй половине 2026 года», — говорится в сообщении.

На этом этапе соглашение так называемый меморандум о взаимопонимании — необязательное соглашение между двумя компаниями. Компании заявили, что продолжат переговоры по окончательному соглашению.

Foxconn — крупнейший в мире производитель контрактной электроники, среди клиентов которого есть такие крупные технологические компании, как Apple.

Ранее компания заявляла, что рассмотрит возможность приобретения доли у японской Nissan Motor для сотрудничества, поскольку стремится выйти на рынок автомобильной промышленности.

Mitsubishi Motors является младшим партнером в альянсе между Nissan и французским автопроизводителем Renault.

Японские производители автомобилей, такие как Mitsubishi, столкнулись с растущей конкуренцией со стороны конкурентов из Китая, особенно на рынках Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Европы.

Известные автопроизводители по всему миру пытаются конкурировать с крупными китайскими игроками, такими как BYD, которые продолжают завоевывать новых клиентов.