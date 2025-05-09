В апреле 2025 года средний доход по вакансиям в Украине достиг 24 500 гривен, что на 500 гривен выше, чем в марте и на 1000 гривен больше, чем в феврале. Об этом пишет Work.ua.
Рост зарплат в Украине происходит ежемесячно: где больше платят
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Динамика роста доходов
Исследование показывает, что с начала года средняя зарплата ежемесячно растет на 500 гривен. В апреле этот показатель составил 24500 гривен. Высокие доходы предлагают в Силах обороны, сфере IT и на должностях руководителей.
Сферы с самыми большими зарплатами
Вне трех лидеров высокие доходы зафиксированы у медиабаеров (65 000 грн), брокеров (60 000 грн), ортодонтов (58 750 грн), эндодонтистов (55 000 грн), водителей-международников (55 000 грн), а также (по 52500 грн).
Изменения в отдельных отраслях
В некоторых категориях зарплаты выросли: в сфере транспорта и автобизнеса доход достиг 35 000 гривен (+8% по сравнению с мартом), в продажах и закупках — 32 500 гривен (+5%), в юриспруденции — 25 000 гривен (+5%), в страховании — почти 26.
Комментарии - 3
«итого» мне известен, а вот за что
платят 52,5 тыс грн в месяц «а также»
до сих пор не могу понять.