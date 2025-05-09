Первая из G7: Канада строит модульную атомную электростанцию за $15 миллиардов

Власти наиболее населенной провинции Канады Онтарио утвердили масштабный проект на 20,9 миллиарда канадских долларов (примерно $15 млрд США) по строительству новой ядерной электростанции с реакторами нового, меньшего типа. Об этом сообщает Bloomberg.

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Речь идет о так называемых малых модульных реакторах (ММР) — перспективной технологии, которую считают ключевой для обеспечения стабильного электроснабжения в условиях стремительного роста потребления энергии, в частности из-за развития искусственного интеллекта.

Компания Ontario Power Generation Inc. получила разрешение на строительство первого из четырех малых модульных реакторов, разработанных GE Vernova Inc., на объекте вне Торонто.

Ожидается, что проект «Дарлингтон» станет первым аналогичным ядерным проектом, реализованным в одной из стран G7 («Большой семерки»).

Интерес к ядерной энергетике растет по всему миру, поскольку технологические компании и правительства ищут чистую, стабильную энергию для удовлетворения растущего потребления электроэнергии.

Сторонники новой технологии говорят, что ММР, который можно производить на заводах и собирать на месте, будет в конце концов дешевле и быстрее в строительстве, чем их традиционные аналоги.

Amazon является одной из компаний, заключивших соглашения с компаниями, разрабатывающими ядерные технологии следующего поколения, для обеспечения энергоснабжения центров обработки данных.

Но значительные препятствия остаются. Малые модульные реакторы остаются дорогостоящими, производят меньше энергии, чем обычные реакторы, и почти не разворачиваются в больших масштабах.

Лишь несколько из них находятся в коммерческой эксплуатации, все они находятся в России или Китае.

Меньше двух лет назад NuScale Power Corp., первая компания, получившая одобрение США на проектирование малого реактора, отменила свой флагманский проект из-за роста затрат.

Согласно заявлению, опубликованному в четверг, ожидается, что строительство первого блока на площадке «Дарлингтон» будет стоить 6,1 млрд канадских долларов ($4,1 млрд), а затраты на последующие реакторы снизятся, поскольку компания приобретет опыт.

Блок имеет мощность около 300 МВт, что составляет примерно треть от того, что могут производить традиционные реакторы.