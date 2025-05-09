Американские рынки, золото и нефть выросли после торгового соглашения США с Великобританией

8 мая американские фондовые индексы показали рост после подписания торгового соглашения между США и Великобританией, сообщает Reuters.

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На Уолл-стрит зафиксировали ралли: Dow Jones прибавил 0,62% (41,368.45 пунктов), S&P 500 вырос на 0,58% (5,663.94), а Nasdaq Composite — на 1,07% (17,928.14). Индекс Russell 2000 поднялся на 1,9%, достигнув максимума со 2 апреля.

Золото 9 мая подорожало до $3324 за унцию, недельный рост составил 3%. Нефть также выросла: Brent достигла $63 за баррель, а WTI приблизилась к $60 на фоне ожиданий переговоров США и Китая. Акции Delta Air Lines выросли на 7,2% после заявления о беспошлинных поставках двигателей Rolls-Royce, что подняло индекс авиалиний S&P 500 на 5,4%.

Соглашение облегчает экспорт США в Великобританию и снижает пошлины на британские товары, но не стало «всеобъемлющим», как обещал Трамп.