Китай компенсировал падение экспорта в США ростом поставок в Азию и ЕС

Экспорт Китая в апреле вырос на 8,1%, несмотря на падение поставок в США на 21% из-за пошлин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на таможенную службу Китая.

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Изменения в торговле

Поставки в США сократились на 21%, а импорт из США на 14% после введения взаимных пошлин в апреле. Однако Китай компенсировал потери, увеличив экспорт в Индию и страны АСЕАН более чем на 20%, а в ЕС — на 8%. Общий импорт снизился на 0,2%, сформировав торговое сальдо в 96 миллиардов долларов.

Экономические перспективы

Аналитики предупреждают, что без снижения пошлин торговля между США и Китаем (690 миллиардов долларов в 2024 году) может существенно сократиться, что повысит цены для бизнеса и потребителей. В эти выходные в Женеве состоятся переговоры между США (делегацию возглавит Скотт Бессент) и Китаем (Хе Лифен). США планируют снизить пошлины до уровня ниже 60%, ожидая взаимных шагов Китая.

Ожидание переговоров

Бессент назвал нынешние пошлины «неприемлемыми». Источники сообщают, что в случае успеха переговоров снижение пошлин может произойти уже на следующей неделе, что снизит экономическое давление на обе стороны.