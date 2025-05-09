Экспорт Китая в апреле вырос на 8,1%, несмотря на падение поставок в США на 21% из-за пошлин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на таможенную службу Китая.
Китай компенсировал падение экспорта в США ростом поставок в Азию и ЕС
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Изменения в торговле
Поставки в США сократились на 21%, а импорт из США на 14% после введения взаимных пошлин в апреле. Однако Китай компенсировал потери, увеличив экспорт в Индию и страны АСЕАН более чем на 20%, а в ЕС — на 8%. Общий импорт снизился на 0,2%, сформировав торговое сальдо в 96 миллиардов долларов.
Экономические перспективы
Аналитики предупреждают, что без снижения пошлин торговля между США и Китаем (690 миллиардов долларов в 2024 году) может существенно сократиться, что повысит цены для бизнеса и потребителей. В эти выходные в Женеве состоятся переговоры между США (делегацию возглавит Скотт Бессент) и Китаем (Хе Лифен). США планируют снизить пошлины до уровня ниже 60%, ожидая взаимных шагов Китая.
Ожидание переговоров
Бессент назвал нынешние пошлины «неприемлемыми». Источники сообщают, что в случае успеха переговоров снижение пошлин может произойти уже на следующей неделе, что снизит экономическое давление на обе стороны.
Комментарии - 3
«Балабол здає назад, а скільки крику було… Make America great again! Ага вихлоп = 0.»
Ну, дід з Вашингтону мені теж не дуже довподоби, тому щодо балабола щось в цьому є, проте, він показав хто в світі головний, бо до нього саме приїхали укладати угоди і вести перемовини, з нами штати підписали угоду, а що ми отримуємо? по суті нічого, вони будуть нам тепер за наші ж гроші зброю продавати, ось вже він один раз зробив «Make America great again».
Далі, з Британією угоду уклали? Уклали. А штати це не та країна, хто буде укладати невигідні для себе економічні угоди.
Пекін теж поступово здає і не хоче загравати у тарифну війну з штатами, ну і вже повідомлялося, що Пекін і штати проведуть перемовини про деескалацію їх тарифної війни, врешті решт як результат швидше за все штати викуплять 50% або взагалі 100% тік-таку в штатах, ну і хто знає що ще дід з Вашингтону виторгує в Пекіну.
Дедоларизацію теж дід придавив, ніхто не біжить особливо від долара, та і альтернатив відверто кажучи немає.
Європа розірвала стосунки з штатами? Ні, вони так само залежні від штатів.
Тому, якщо будеш дивитися ширше, то зможеш можливо побачити, що дід з Вашингтону грає в довгострокову гру, це тільки в мультиках і в голові нашого найпотужнішого все за «два тижні» відбувається, а там дід веде перемовини, домовляється і виторговує кращі умови для своєї країни.
А про втрати грошей його прихильників, ну так ти коли відкриваєш бізнес, прибутки одразу йдуть?) Ні, ти можеш рік-два працювати в мінус, так і тут.